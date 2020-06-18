إزالة 3 تعديات على أملاك الدولة و150 بناء مخالفا بـ"فرشوط وقنا"

واصلت الأجهزة التنفيذية بمختلف المحافظات حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية إلى جانب البناء المخالف، بالتنسيق مع مديريات الأمن والزراعة ومسئولى حماية الأراضى، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وإحالة المتعدين إلى النيابات العسكرية.

فى قنا نفّذت الوحدات المحلية بالمحافظة عدة حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائى، بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة أسفرت عن إزالة 194 حالة تعدٍّ. وأوضح المهندس عمر عبدالباقى، مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة، أن حملات الإزالة نجحت فى إزالة 3 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بمركزى فرشوط وقنا بمساحة 180 متراً مربعاً، وإزالة 150 حالة تعدٍّ بالبناء على الأراضى الزراعية بجميع مراكز المحافظة بمساحة 6 أفدنة و18 قيراطاً و21 سهماً، بالإضافة إلى إزالة 41 حالة مخالفة بناء عشوائى بمراكز دشنا وقنا وقوص بمساحة 6816 متراً مربعاً.

وفى سوهاج، شاركت قوات الشرطة فى تأمين حملة مكبرة على تعديات منافع الرى بدائرة مركز العسيرات جنوب المحافظة، عبارة عن مزارع دواجن وعشش محرر لها مخالفات منذ 50 عاماً، وتمت إزالة 8 حالات تعدٍّ. وقال مصدر بالوحدة المحلية لمدينة المنشاه إن حملات الإزالة على تعديات الرى بدأت يومى 3 و13 من الشهر الحالى، وتم إزالة التعديات بقريتى «الأحايوة، وأولاد حمزة»، وتم إزالة 15 مخالفة بالقرية، وأكد المصدر أنه يوجد تنسيق كامل بين الرى والمحافظة والأمن لتنفيذ تلك الإزالات.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط من تنفيذ إزالة لـ3622 حالة تعدٍّ على أراضى أملاك دولة وأراضٍ زراعية بإجمالى مساحة 4 ملايين و157 ألفاً و941 متراً، وذلك خلال الفترة من 5 أبريل الماضى وحتى الآن، وبالتنسيق بين جميع الجهات المعنية.