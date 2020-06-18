اختتام اجتماع المجلس الوزاري العربي الطارىء حول كورونا

اختتمت أعمال الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري العربي للسياحة برئاسة السعودية، لبحث التحديات التي يمر بها القطاع السياحي بالمنطقة، بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، أمس الأربعاء.

وحدد البيان الختامي للاجتماع، عدة توصيات لاستكمال الجهود العربية لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على انتشار كورونا المستجد، ومنها التعاون بين الدول العربية الأعضاء لتنسيق الجهود، ورفع قيود السفر على عدة مراحل مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطات اللازمة.

وأكدت التوصيات، أهمية ضمان صحة وسلامة العاملين في قطاع السياحة والسفر وتنسيق الجهود لدعم الوصول إلى التعافي الشامل للقطاع السياحي بالاضافة الى توفير بيئة سفر آمنة تساعد على إعادة بناء الثقة لدى السائح وتشجيع السياحة والعمل على استقطاب السياح الدوليين فور انتهاء أزمة تفشي كورونا المستجد.

ودعا المجلس الوزاري، الدول العربية الى الاسترشاد بالتقارير والتحليلات البيانية والتوصيات التي صدرت في هذا الشأن والاستفادة من البرامج التدريبية عن بعد التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة مع عدد من الجامعات والموجهة للعاملين في القطاع السياحي.

وأشاد المجلس، بالجهود التي قامت بها منظمة السياحة العالمية بهذا الصدد، مشددا على اهمية تعزيز التعاون مع المنظمة لضمان تبادل أفضل الممارسات التي اتخذتها الدول للمساهمة في تعافي الاقتصادات من الآثار السلبية للجائحة.

وأكد المجلس الوزاري العربي للسياحة، ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية في الدول العربية لدعم اقتصاداتها واتخاذ السياسات الكفيلة بتسريع عملية التعافي من الآثار السلبية لجائحة كورونا المستجد والمحافظة على مكتسبات القطاع السياحي.