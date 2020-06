فريق أغنية منتدى شباب العالم يروون كواليس 3 شهور: رسالة أمل للشعوب

قبل ثلاثة أشهر من الآن، وفي بدايات ظهور فيروس كورونا في مصر، انطلقت شرارة فكرة عمل فني يجمع شباب مصر والعالم تحت مظلة منتدى الشباب إلى ذهن محمد أيمن، خريج الدفعة الثالثة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، كرسالة دعم للجيش الأبيض وطاقة أمل وتفاؤل للإنسانية في ظل ظروف صعبة تحيط بالعالم، طرحها على إدارة المنتدى وبعد الموافقة عليها، بدأت خطوات التنفيذ الفعلي للعمل حتى خرج بصورته الأخيرة المعروضة على الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم في أغنية بعنوان"نقف الآن متحدين - standing now as one".

بعد أن طرح محمد أيمن، فكرته على مدير مسرح منتدى شباب العالم، ياسمين الجندي، بدأ التواصل مع أصدقائه من فريق عمل النسختين السابقتين من المسرح، كان أولهم الملحن أحمد كيكار، الذي انجذب إلى الفكرة وتحمس لتنفيذها، وبالفعل بدأ الثنائي في البحث عن فريق العمل المستعد للمشاركة "كل فريق الأغنية من مسرح المنتدى بالإضافة لفنان إيطالي تم دعوته للمشاركة بالعمل الفني ووافق رغم ظل الظروف الصعبة التي عانتها دولته حينها"، يقول أيمن في بداية حديثه لـ"الوطن" عن فكرة الأغنية الجديدة التي بثتها إدارة المنتدى حول تكاتف العالم لمواجهة وباء كورونا.

التواصل عبر جروب واتساب والصعوبة كانت في تنسيق كلمات الأغنية بلغات مختلفة بتتابع معين لتوصيل الفكرة

عبر تطبيق المحادثات واتساب دشن أيمن جروب يجمع فريق عمل الأغنية للتشاور وتبادل الآراء بينهم، وبحسب روايته، طرح عدة أفكار محددة على الشباب المشارك بالغناء وطلب منهم تأليف كلمات لكوبليهات تتوافق مع الرسائل المراد توصيلها عبر الأغنية، كل واحد بلغته المختلفة، وبات التحدي الأكبر هو تنسيق الكلمات بتتابع متتالي يعمل على توصيل الفكرة الأساسية بلحن يسهل تعلقه في أذهان المستمعين، بحسب وصفه.

بعد الاستقرار على كلمات الأغنية، تم تحديد تصور محدد لشكل التصوير المطلوب من كل شاب من الجنسيات التسع المختلفة المشاركة، وهي المهمة التي تولاها مخرج الأغنية كريم يحيى، "التحدي الأصعب بالنسبة لينا هو تقديم أغنية بلغات مختلفة في ظروف تصوير مختلفة وكل فرد من مكانه هو يتولى تصوير المقطع الخاص به، حسب قول صاحب الفكرة.

كيكار ملحن الأغنية: لم نستخدم آلة حية واللحن تم ببرامج التوزيع

أحمد كيكار، ملحن الأغنية، وأحد الشباب المشارك في مسرح منتدى شباب العالم في نسختيه الأولى والثانية، وقع اختيار محمد أيمن عليه ليقترح عليه فكرته باعتباره مغني وملحن شارك في مسرحيات المنتدى من قبل، وسرعان ما تحمس للفكرة وبدأ يفكر في إطار موسيقي يمزج بين الموسيقى الشرقي والغربي بشكل بسيط ويساعد على حفظ الأغنية في أذهان الشباب حول العالم، بحسب وصفه في بداية حديثه لـ"الوطن".

التسجيل الصوتي للجزء الخاص به أجراه في الاستديو الخاص به في مصر، وانطلق بغنائه وألحانه وأطلق للشباب الفرصة لاختيار كلمات الأغنية بلغاتهم المختلفة، وأصبح التحدي الأكبر أمامه في ترتيب فقرات الأغنية وتركيبها مع اللحن المناسب لها.

بعد نحو شهر ونصف من بدء العمل في المشروع الفني، تم خلاله تعديل بعض الأجزاء وبالاتفاق مع الشباب تم توزيع الأدوار، "اللي قدر يسجل في ستديو سجل والباقي سجلوا في البيوت نظرا لظروف الحظر في كل الدول وظروف انتشار الوباء".

الجديد في الأغنية هو أن كيكار الملحن، لم يستخدم أي آلة موسيقية حية من خلال العازفين في الاستديو لمراعاة التباعد الاجتماعي وظروف الوباء، وحسب قوله، تم إعداد موسيقى الأغنية باستخدام برامج التوزيع لمراعاة الظروف الحالية.

ريدان يمني شارك في الأغنية: اخترت كلمات تؤكد تكاتف الشعوب في الأزمة الحالية

من اليمن، شارك ريدان رياض، مغني الراب المقيم في مصر وهو في السادسة من عمره، وأحد أبطال مسرحية المحاكمة بمسرح المنتدى عام 2019، بمقطع غنائي أكد فيه على أهمية تضامن أبناء وحكومات الشعوب مع بعضها البعض في الوقت الحالي لمواجهة الخطر الذي داهم البشرية.

ريدان الذي درس فنون مسرحية في مصر، لم يعتبر نفسه ممثلا لبلده الأم اليمن فقط وإنما لمصر أيَضا، وفي حديثه لـ"الوطن" أكد حرصه على اختيار كلمات المقطع الخاص به في الأغنية بدقة وعلى جودة مقطع الفيديو الذي تولى تصويره في منزله مراعاة لظروف الحجر الصحي "مكنتش مركز إني يمني إحنا بنتكلم باسم الإنسانية ودي رسالة أمل مننا لكل العالم إننا هنقدر نعدي الأزمة".