واشنطن وبكين تناقشان وقف تفشٍ جديد لكورونا

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وكبير دبلوماسيي الصين يانج جي تشي، ضرورة الشفافية الكاملة وتبادل المعلومات ضمن جهود التصدي لفيروس كورونا ومنع حدوث أي تفش جديد بالمستقبل.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أنّ بومبيو ناقش أيضا ضرورة تبادل اللفتات الودية في التعاملات التجارية والأمنية والدبلوماسية، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

واجتمع بومبيو مع يانج في هاواي، مساء أمس، في وقت تشهد فيه العلاقات تدهورا شديدا بين أكبر اقتصادين في العالم.

ووجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة إلى سلطات الصين، محملة إياها المسؤولية عن فقدان السيطرة على فيروس كورونا المستجد والتستر على الجائحة في مراحلها المبكرة، ما أدى حسب واشنطن، لانتشار الفيروس في العالم على نطاق واسع.

كما انتقد بومبيو بشدة مرارا وتكرارا سياسات الحكومة الصينية في مختلف المجالات، وبالدرجة الأولى حقوق الإنسان، على خلفية خطط حكومة بكين تبني تشريع الأمن القومي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.