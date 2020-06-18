نواب: القيادة السياسية تحمي أبناءها المصريين داخليا وخارجيا

أكد نواب البرلمان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يثبت كل يوم للمصريين وللعالم أجمع أنه لا يفرط في حق أبنائه، وبالأخص العاملين في الخارج.

وأشار عدد من النواب لـ "الوطن" إلى أن عودة المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن سالمين، إنجاز يضاف إلى إنجازات البطولية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه منذ اللحظات الأولى لاختطاف هؤلاء العمال على أيدي المرتزقة من حكومة الوفاق الليبية، والدولة المصرية لا يهدأ بالها وتواصل التشاور والاتثالات ليلا نهارا، ليخرج هؤلاء المصريين ويعودوا سالمين إلى بلدهم مصر، مشيرا إلى أن حق هولاء لن يذهب هباء، والرئيس السيسي لايترك حق أبنائه أبدا.

وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن عودة المصريين المحتجزين، من "ليبيا" يؤكد أن مصر دولة مؤسسات ورئيسها البطل الزعيم عبدالفتاح السيسي إذا وعد أوفى، ولهذا يثق به كل أبناء الشعب المصري المخلصيين.

وأكد علاء عابد، أن التاريخ سيسطر بحروف من نور مواقف الزعيم عبدالفتاح السيسي تجاة أبناء الوطن في جميع الموقف الوطنية في الداخل والخارج تجاة أبناء وطنه، والذي يؤكد كل يوم أنه زعيم بحجم جمهورية مصر العربية، وأنا المصريين وأمن مصر خط أحم وأنه قادر على حماية شعبة وأرضة، وأن التاريخ لن ينسى، أنه منذ اليوم الأول لأزمة المصريين بليبيا أكد الزعيم عبدالفتاح السيسي أن "كل الخيارات متاحة لعودة أبنائنا إلى مصر"، وهذا يؤكد مقولتة الخالدة "أمن مصر خط أحمر واللي يقرب منها هنمسحة من على وش الأرض".

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلى أن القيادة السياسية لا تدخر جهدا فى استعادة مصر لمكانتها الدولية والإقليمية والأفريقية، ومن أجل أن تظل كرامة المواطن المصري دائما في المقدمة، وهناك العديد من المواقف التي تعد ترجمة لهذا الأمر، وأن المصريين في عهد الرئيس السيسي لمسوا كيف يحافظ على كرامتهم في مختلف دول العالم، وأن الرد يأتي في الوقت المناسب في حال وجود أي تجاوزات أو ملاحظات.

وقالت النائبة جليلة عثمان عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص دائما على صون كرامة المواطن المصري، وسرعة عودة المصريين المخطوفين في دولة ليبيا يؤكد أننا كدولة لا نفرط في حق أبنائنا ولدينا من الأدوات التي تحميهم في الداخل والخارج.

ولفتت إلى أن رسائل الطمأنة التي كان يؤكد عليها الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب في الجلسات البرلمانية التي انعقدت هذا الأسبوع كانت خير دليل على أن الدولة المصرية لن تترك حق أبنائها.

وأكد النائب محمد عبدالله، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أنه كان يثق في رد فعل القيادة المصرية، بعد خطف عدد من المصريين في ليبيا من مرتزقة أردوغان والسراج، اليوم، والاعتداء عليهم وتعذيبهم، وأن عودتهم دليل واضح للجميع على أن مصر قوية وقادرة لا تترك أولادها في أي مكان ولا تترك حقهم، وقائدنا الرئيس السيسي وعدنا بحمايتنا ووفى بوعده.

وتعجب زين الدين قائلا: "غريب حال البعض ممن يساندون الأتراك الذين يحاربون العرب على أرض العرب بمرتزقه عرب ويصفق لهم حثالة العرب، وما رأيناه من شماتة في خطف هؤلاء العمال وتعذيبهم لهو دليل خسة ونذالة تعودنا عليها من هؤلاء الثالة، سواء في مصر أو هاربين في قطر وتركيا".

وقال النائب حسني حافظ عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي والأجهزة المعنية قادرة على حماية أبنائها ولاسيما بعد نجاحهم في تحرير المصريين المختطفين في ليبيا وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وأشار إلى أن تحرك أجهزة الدولة المعنية بعد الفيديو المنتشر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ساهم في عودة المصريين المختطفين سالمين، لافتا إلى أن مصر أثبتت للعالم بأثره أنها دولة كبيرة وقادرة على حماية مواطنيها في أي مكان.

وقال النائب فايز بركات أن المصريين العاملين في الخارج عليهم ألا يتشككوا لحظة في قدرة مصر على حمايتهم والحفاظ عليهم، وأن قدرة الدولة على حماية ابنائها فى الخارج خير دليل وعليهم أن يكونوا مطمئنين لأن وراءهم قيادة وجيشا وشعبا يقف خلف ظهرهم ويحميهم