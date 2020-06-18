إزالة 22 تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بمنفلوط

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء بأحياء ومراكز المحافظة.

وترأس السكرتير المساعد المهندس نبيل الطيبي، حملة مكبرة، لإزالة التعديات بمركز منفلوط، وجرى من خلالها إزالة 22 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقريتي بني شقير وأم القصور، فضلًا عن إزالة بعض مخالفات البناء في مهدها.

ومن جانب آخر، شن حي شرق حملة بمشاركة أيمن محروس رئيس الحي، وأسفرت عن إزالة بعض مخالفات البناء وبعض الشدات الخشبية، وكذلك بعض الأدوار المخالفة بشارع الحكمدار بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية للحي.