ضبط 7 بتهمة احتكار 2314 عبوة سجائر في الأزبكية والبساتين

فى ضوء جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية، من خلال تكثيف الحملات لضبط الأسواق وحماية جمهور المستهلكين ، وإستمراراً للحملات المُكبرة لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق.. فقد أسفرت جهود مديرية أمن القاهرة فى ضبط (7) أشخاص لقيامهم بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى حجب السجائر عن التداول، بقصد تقليل المعروض منها لرفع أسعارها دون مبرر.. فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط كلٍ من:

(مسئول عن مخزن لبيع السجائر بدائرة قسم شرطة الأزبكية).. لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وقيامه بتجميع كميات كبيرة من السجائر المحلية بقصد حجبها عن الأسواق والتصرف فيها بالبيع بأعلى من السعر المقرر قانوناً فضلاً عن حيازته سجائر مستوردة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على (1050 علبة سجائر ماركات مختلفة وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

(مسئول عن محل لبيع السجائر كائن بذات الدائرة).. لإدارته المحل "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من السجائر المستوردة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعثر بداخل المحل على (1000 علبة سجائر "مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

(مسئول عن سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة البساتين).. لإدارته المحل "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من السجائر المستوردة وغير مُسدد عنها الرسوم الجمركية بقصد التصرف فيها بالبيع بأعلى من السعر المقرر قانوناً بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .. وعثر بداخل المحل على (264 علبة سجائر "جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.