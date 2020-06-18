مشاريع تخرج رائدة ومبتكرة لطلاب"الهندسة" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

اتخذت كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الطلاب وحمايتهم، وذلك استعداداً لامتحانات طلاب السنة النهائية (البكالوريوس) المقرر ان تبدأ اول الشهر المقبل.

يأتى ذلك برعاية خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وإشراف الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام الجامعة.

صرح بذلك الدكتور باهر أبو ستيت عميد كلية الهندسة مشيرا الى أنه إنجاز مشاريع تخرج الطلاب على أعلى مستوى ووصف طلاب البكالوريوس بكلية الهندسة بأنهم يمتلكون القدرات والخبرات التي تؤهلهم لسوق العمل مباشرة، كما لديهم أفكار ومشاريع مبتكرة تقوم على المشروعات التي تحتاجها الدولة كمشاريع المحافظة على المياه، ومشاريع انتاج الطاقة وتدوير المخلفات.

وذكر أنه من ضمن مشاريع التخرج لطلاب البكالوريوس العام الجاري، والتى تعد من المشاريع الرائدة والمبتكرة، مشروع تصميم عربة كهربائية للحفاظ على البيئة بعقول وسواعد كلية الهندسة.

ومشروع آخر عباره عن تصميم محرك ديزل ومحرك بنزين بالمياه كبديل للوقود عن طريق فك المياء لتتحول إلى هيدروجين وأوكسجين، ومشروع تحسن كفاءة المجمعات الشمسية.

وأكد الدكتور باهر أبو ستيت على أن الكلية حريصة كل الحرص على تخريج مهندسين فاعلين قادرون على المشاركة في بناء المجتمع المتطور كما تساهم الكلية في إعداد طلابها أيضاً لسوق العمل بمهارة عالية وتأهيلهم للمشاركة في المشروعات القومية لمصر.