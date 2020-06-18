برلماني: كنا على ثقة في نجاح السيسي في إنقاذ أبنائنا بليبيا

أكد النائب أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أنه عندما قال إن حزب المؤتمر وهيئته البرلمانية فوضوا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ كل ما يراه من إجراءات لإنقاذ أبنائنا بليبيا كان على ثقة تامة في نجاح الرئيس السيسي في هذه المهمة.

وقال "الشريف"، فى بيان له اليوم، ها هو الرئيس السيسي ينجح بتكليفاته لأجهزة الدولة في تحرير أبنائنا العمال بليبيا وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن، مؤكدا أن ما قامت به ميليشيات النظام التركي الإرهابي برئاسة رجب طيب أردوغان، في ترهونة بليبيا، من اعتقال للعمال المصريين والتعدي عليهم وتعذيبهم وانتهاك كل المواثيق والأعراف الدولية لن ينته بتحرير أبنائنا وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن لأن مصر لا يمكن أن تنسي أبدا مثل هذه الأمور.

وطالب النائب أحمد حلمي الشريف من المجتمع الدولي بجميع دولة ومنظماته خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بسرعة التدخل لوقف الإرهاب التركي داخل ليبيا ومحاكمة أردوغان متلبسًا بجرائمه الإرهابية داخل ليبيا، ومنها واقعة اعتقال العمال المصريين أمام المحكمة الجنائية الدولية حتى يكون عبرة لجميع الأنظمة والدول التي تمول وتسلح وتشجع وتأوي الإرهاب والإرهابيين على أراضيها.