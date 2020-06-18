ضربات أمنية لتجار المخدرات في 7 محافظات.. أبرزها ضبط 143 طربة حشيش

كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسكندرية، في كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة "ثان المنتزه" حال إستقلاله سيارة.. وبحوزته (7 آلاف قرص مخدر- 9 طرب لمخدر الحشيش)، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات 675 ألف جنيه.

وتم ضبط 6 عاطلين، مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، في أكمنة أُعدت لضبطهم بدائرتي مركزي شرطة الإسماعيلية، فايد، وبحوزتهم (99 طربة لمخدر الحشيش مبالغ مالية – 6 هواتف محمولة).

وجرى ضبط عاطل، مقيم بمحافظة أسيوط في كمين أُعد لضبطه بدائرة مركز شرطة ساحل سليم، وبحوزته (11 طربة لمخدر الحشيش- فرد روسي و4 طلقات لذات العيار- مبلغ مالي - هاتف محمول).

كما تم ضبط (عاطل- يقيم بمحافظة الشرقية) فى كمين أُعد لضبطه بدائرة مركز شرطة بلبيس، حال استقلاله سيارة، وبحوزته (24 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالي – هاتف محمول).

وضبط أيضا مسجل شقي خطر - يقيم بمحافظة القاهرة) في كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة الوايلي، وبحوزته (2 أسطوانة لمخدر الهيروين و36 لفافة لذات المخدر- مبلغ مالي –هاتف محمول).

وجرى ضبط (عاطل وسيدة- يقيمان بمحافظة القاهرة) في كمين أُعد لضبطهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بتهمة إداد معمل لتصنيع مخدر الآيس "الشابو"، وبحوزتهما (الخامات والأدوات التي تُستخدم فى ممارسة نشاطهما الإجرامي - مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة).

كما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط كلٍ من:

ضبط مسجل خطر "مخدرات، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان حال تواجده بمنطقه سكنه، وبحوزته (125 جرام هيروين - 400 قرص مخدر من عقار "أبتريل"- مبلغ مالي).

وجرى مسجل خطر، عاطل، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج، حال تواجدهما بمنطقة سكنهما، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش المخدر وزنت 725 جراما- مبلغ مالي - هاتفي محمول).

وتم ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (50 جراما من مخدر الهيروين- 700 قرص مخدر- مبلغ مالي - هاتف محمول).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات بيع المواد المخدرة والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.