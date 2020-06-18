القوات العراقية تعثر على منصة إطلاق صواريخ جنوب بغداد

عثرت القوات الأمنية العراقية، على منصة إطلاق صواريخ قرب من معسكر الرشيد جنوب بغداد، والتي استخدمت لاستهداف المنطقة الخضراء اليوم.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أنّ مصادر محلية عراقية أشارت إلى سماع دوي أصوات انفجارات وإطلاق صفارات الإنذار في محيط المنطقة الخضراء فجر اليوم.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية، أعلنت في وقت سابق اليوم، استهداف المنطقة الخضراء بـ4 صواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية أو مادية.

وفي سياق آخر، صرح مصدر أمني عراقي، بأنّ جسما غريبا انفجر في سيارة من طراز "سايبا" في الحي العسكري وسط مدينة الديوانية أدى إلى إصابة رجل خمسيني واثنتين من بناته، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج وفتح تحقيق بالحادث للوقوف على حيثياته.