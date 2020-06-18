ضبط سيدة خطفت طفلا لإيهام زوجها بالإنجاب في الدقهلية

"أنا دكتورة هاتي الطفل وأنا أسجله لك"، بهذه الحيلة تمكنت سيدة من خطف طفل من أمه في مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، بعد أن ادعت قدرتها على إنهاء إجراءات استخراج شهادة ميلاد له كون الأم قاصر "16 سنة"، ومتزوجة عرفيا.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنزلة، بورود بلاغ من حمزة محمود، والد طفل، يتهم سيدة، بخطف نجله "زياد"، شهرين، بعد أن ادعت أنها طبيبة نسا وتستطيع أن تستخرج له شهادة ميلاد، لعدم حيازته عقد زواج رسمي، "متزوج بعقد عرفي"، إلا أنها اخذته واختفت.

ووجه مدير أمن الدقهلية، بتشكيل فريق بحث بالتعاون مع قطاع الأمن العام ومباحث المنزلة لضبط المتهمة.

وكشفت كاميرات المراقبة، أن السيدة هربت في مركبة "توك توك:، وتوجهت بالطفل إلى منطقة المنزلة الجديدة.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن السيدة خطت الطفل وتوجهت به إلى أقاربها في قرية "المنزلة الجديدة"، لكي تخبر زوجها المسافر، أنها أنجبت منه طفلا، وأرسلت صورها مع الطفل بعد خطفه.

وبإعداد كمين للسيدة، تمكنت المباحث من القبض عليها واستعادة الطفل، وتحرير المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية .