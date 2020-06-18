قتلى في انفجار قنبلة هاون داخل مدرسة قرآنية بأفغانستان

أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم، مقتل 9 طلاب على الأقل بانفجار قنبلة هاون داخل مدرسة قرآنية في شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم الشرطة خليل أسير لوكالة فرانس برس: "بحسب التحقيقات الأولية، فالانفجار سببه قنبلة هاون نقلت بشكل ما إلى داخل المدرسة"، مشيرا إلى أنّ العديد من القتلى أعمارهم دون الـ18.

وأصيب 6 أشخاص في الانفجار الذي وقع في إقليم اشكاميش في ولاية تخار في شمال شرق البلاد. وأكد المتحدث باسم حاكم الإقليم جواد هجري الحادث والحصيلة.

ويأتي الحادث بعد تفجيرين داميين منفصلين، هذا الشهر، استهدفا مسجدين في العاصمة كابل. والجمعة الماضي، أسفر اعتداء على مسجد في كابول، أثناء صلاة الجمعة، عن مقتل 4 أشخاص على الأقل.

وقبلها بأسبوع، أسفر انفجار في مسجد عند أطراف الحي الدبلوماسي الشديد التحصين في كابول عن مقتل شخصين، أحدهما إمام معروف.

وجاءت التطورات الدامية فيما تستعد حركة طالبان والحكومة لإطلاق مباحثات سلام، تأخرت كثيرا، ترمي لإنهاء النزاع المستمر منذ نحو عقدين في البلد الفقير.