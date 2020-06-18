قبل انطلاقه الأسبوع المقبل.. مراجعة لغة عربية لطلاب الثانوية بمطروح

نظمت مديرية التربية والتعليم بمطروح المراجعة النهائية "أون لاين" لمادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة على الصفحة الرسمية لمديرية تعليم مطروح على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

واستعرض صلاح فهمي خبير مادة اللغة العربية لطلبة وطالبات الثانوية العامة، اليوم، الخميس أهم أسئلة متوقعة في امتحان المقرر للطلاب الأسبوع المقبل.

وأكد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن مراجعة امتحانات الثانوية العامة بمطروح تقدمها مديرية التربية والتعليم مجانا وذلك امتدادا لمنظومة المراجعات النهائية للمواد الدراسية لطلاب الشهادة الثانوية العامة.