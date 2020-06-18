ضبط 4 أطنان أسمدة مدعومة في الدقهلية بأحد المحلات التجارية

ضبط حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة بنى عبيد، بمحافظة الدقهلية، اليوم، 4 أطنان أسمدة زراعية مدعومة بأحد المحلات التجارية بـ"عزبة طلعت" التابعة لمركز بنى عبيد عبارة عن 80 شيكارة زنة الواحدة 50 كيلو محظورة بيعها وتداولها خارج الجمعيات الزراعية.

جاء ذلك في حضور ربيع سلطان رئيس الرقابة التجارية، ومحمد سليم رئيس الرقابة التموينية، السيد السعيد مسئول العلاقات العامة والإعلام برئاسة المركز.

وبحسب بيان رئاسة مركز بني عبيد، فقد تم ضبط عدد 80 شيكارة كيماوى مدعوم ومحذور بيعها فى السوق السوداء وبناء على ذلك تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتحرير المحضر اللازم لعرضة على النيابة العامة للتصرف فى المضبوطات وتم تسليم الكمية المضبوطة كاملة للإدارة الزراعية بميت سويد تحت تصرف النيابة العامة.