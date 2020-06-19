حظك اليوم الجمعة 19-6-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يتميز بقدرته على الصبر لأوقات طويلة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشوش واليوم كن مستعدا لتنظيم أفكارك ونفقاتك ولا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل العلاقات يساعدك على القيام بواجباتك، فقط تأن في أقوالك لتحافظ على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.