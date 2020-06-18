مصر تدعو إلى تدعو لإتاجة الوصول لعلاج كورونا بأسعار مناسبة

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس، في المؤتمر رفيع المستوى حول تعزيز التعاون الدولي للحزام والطريق من أجل مكافحة فيروس "كورونا" المُستجد عبر التضامن المُشترك.

وشدد الوزير شكري في كلمته على أهمية إتاحة الوصول إلى التقنيات الجديدة، سواء تلك المرتبطة بالكشف عن المرض أو تطوير لقاح أو دواء جديديّن، وذلك لجميع الدول بأسعار مناسبة، وخاصة للدول النامية والأقل نموًا.

كما دعا إلى منحها قنوات تمويلية فورية ومستدامة بشروط تفضيلية، فضلاً عن تخفيف أعباء الديون، لا سيما لدول القارة الأفريقية، وبما لا يُشكل أعباء إضافية عليها.

وقال إن ذلك يتطلب عملاً مشتركًا من خلال شراكات فعالة بين الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والقطاع الخاص لضمان استدامة التدفقات المالية السريعة والضرورية.