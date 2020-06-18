حملة لتنظيف قاع البحر بمنطقة وادي قني بدهب

نظمت مراكز الغوص بمدينة دهب في جنوب سيناء، اليوم الخميس، حملة لتنظيف قاع البحر بمنطقة وادي قني، بمشاركة عدد من الغواصين، وبالتنسيق بين الوحدة المحلية للمدينة، وقطاع محميات جنوب سيناء، ووزارة البيئة.

وتهدف الحملة إلى رفع المخلفات من قاع البحر، وتخليص الشعاب المرجانية من شباك الصيد التي علقت بها، مما يشكل خطورة عليها.

وقال اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة دهب، إن الحملة استهدفت تنظيف قاع البحر من الشوائب والمخلفات، حرصًا على الشعاب المرجانية والكائنات البحرية النادرة التي يتمتع بها خليج العقبة، إضافة إلى تنظيف الشواطئ استعدادًا لاستقبال السائحين.

وقدم رئيس مدينة دهب، الشكر لجميع المشاركين في الحملة، على الجهد الذي بذل من أجل تنظيف منطقة الغوص بوادي قني.