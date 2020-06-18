أحلام تدعم هيفاء وهبي في أزمة الوزيري

دعمت المطربة أحلام، هيفاء وهبي، بعد مشكلتها مع مدير أعمالها محمد الوزيري الذي اتهمته بالنصب عليها.

وكتبت أحلام عبر "تويتر": "أكيد كلنا معاك ما يبي لها مطوع، هيفاء كلنا معك،‬⁩ القلب الجميل بنحبك يا بنت لبنان الشامخ العظيم"، لترد هيفاء: "أنت اللي قلبك أجمل حبيبتي".

وأقامت هيفاء وهبي في وقت سابق دعوى قضائية ضد وزيري تتهمه فيها بالاستيلاء على 63 مليون جنيه من حساباتها الشخصية.

كما حذرت الفنانة اللبنانية، إحدى الشركات العقارية من التعامل مع مدير أعمالها السابق محمد الوزيري، فيما يخص الوحدات السكنية، والفلل التي تمتلكها شقيقتها بمدينة الشيخ زايد.