غلق منزل الخفافيش بالخانكة بالكامل وتطهير المنطقة

انتهت اللجنة المشكلة من قبل مديرية الطب البيطري بالقليوبية والبحوث الزراعية ومجلس مدينة الخانكة من غلق منافذ منزل منطقة الاسمية بالخانكة والذي عثر على خفافيش به، بعد تعقيمه ورشه بالمواد السامة.

وقال طلال ربيع، نائب رئيس مدينة الخانكة، إنه لا داع للقلق وأن المنزل صادر له قرار هدم منذ عامين ويمتلكه 60 وريثا وهو الأمر الذي أخر إجراءات التعامل والقضاء على تلك الخفافيش بالمنزل والتي ظهرت منذ أسبوع تقريبا.

وأضاف أن اللجنة رأت أن المنزل به تقريبا 1000 خفاش متجمعين داخل المنزل وبعد شكاوى الأهالي منهم سيتم القضاء عليهم.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقليوبية تداولوا فيديو يوضح أسراب من الخفافيش تهاجم منطقة "الاسمية" بالخانكة الأمر الذي سبب حالة من الخوف بين الأهالي فيما تم إخطار مديرية الطب البيطري بالمحافظة والتي أرسلت اليوم لجنة لمعاينة المنزل والقضاء علي الخفافيش وتطهير المنطقة.

يذكر أن قريتي من شبين القناطر والقناطر الخيرية قد تعرضتا لمهاجمة الخفافيش بمنازل مهجورة بوقف سابق، وأرسلت مديرية الطب البيطري بالقليوبية لجنة للقضاء عليهم وفحص الأنواع والسلالات والتي ثبت أنها من أكلة الفواكهة وليست من النوع الخطير.