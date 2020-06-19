94 ألف فرصة عمل.. "مشروعك" يد الدولة تصل للقرى والنجوع المهمشة

تنمية مجتمعية في جميع محافظات ومراكز وقرى ونجوع مصر والأماكن النائية والمهمشة تستهدف فئات مختلفة من المجتمع خاصة الشباب والمرأة المعيلة من أجل رفع مستوى المعيشة لكافة أفراد الشعب من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، ضمن برنامج (مشروعك).

17 ألف مشروع بقيمة إجمالية قدرها مليار و600 مليون جنيه، ضمن برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، تم تنفيذها في محافظة المنيا لتاتي في المركز الأول في عدد المشروعات المنفذة على مستوى الجمهورية.

المشروعات ساهمت في توفير 94 ألف فرصة عمل وهي تمثل حجم الإنجازات التي تمت منذ البدء بالمشروع حتى العام الجاري 2020، وذلك في إطار خطة محافظة المنيا لتطوير العمل بالمشروع ومتابعة ما تم تنفيذه ومراقبة أداء العمل والتقييم الذاتي لتجنب السلبيات.

من جانبه أشاد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالجهود المبذولة من قبل القائمين على تنفيذ برنامج "مشروعك"، مؤكداً أن الاهتمام بتنفيذ المشروعات يأتي من منطلق أنها تحتل مكانة أساسية في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، وكذلك لتحريك السوق في ظل الاحتياج المتزايد لخلق المزيد من فرص العمل.

قال المحافظ، إن البرنامج يقدم قروضا ميسرة للعديد من الفئات لتمويل مشروعات محدود الدخل والتي تحتاجها القرى مما يساهم في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة خاصة بين الشباب والنساء بالقرى وذلك بما تتيحه تلك المشروعات من فرص للعمل.

من جانبه، قال وليد أحمد مدير وحدة التنمية المجتمعية بالمحافظة، إن عدد المشروعات المنفذة وفرص العمل المباشرة تخطت المعدل المستهدف في محافظة المنيا.