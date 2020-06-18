مهندس ديكور عن تأثير كورونا: محدش بيروح المواقع.. والعمل بياخد وقت

كشف مهندس الديكور، أحمد حسين، عن الصعوبات التي يواجهها مجال عمله بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال "حسين"، خلال مداخلة في برنامج "سوق مصر"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، إن مجال الديكور تأثر مثل سائر المهن الأخرى بسبب الإجراءات الاحترازية التي يتخذها كل صاحب عمل للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف حسين، أن مجال الديكور تأثر بتقليل عدد العمالة في مواقع العمل المختلفة فأصبح الانتهاء من أي عمل يأخذ وقتًا أطول، كما يضطر مهندس الديكور لمتابعة العمل من خلال الإنترنت، ولا يحضر إلى الموقع تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية.

وذكر أن "إطالة أمد أزمة كورونا ستسبب مزيدًا من المشاكل الاقتصادية على ذلك القطاع المهم الذي يؤثر في عدة مجالات أخرى مثل السينما والمسرح"، مشيرًا إلى أن "الدولة قامت بواجبها لحماية مواطنيها من إجراءات احترازية، والمرحلة المقبلة يجب أن تشهد إجراءات أخرى مثل سائر دول العالم حتى تعود عجلة الإنتاج مرة أخرى".