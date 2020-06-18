"ركزوا على السوائل والأغذية المناعية".. نصائح مهمة لطلاب الثانوية

وجه الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، نصائحه لأولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، مشددًا على ضرورة اتخاذ الطلاب الإجراءات الاحترازية من خلال ارتداء الكمامات واتخاذ المسافات المناسبة.

وشدد الحداد، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، على ضرورة التزام الأهالي في منازلهم، وتجنب الذهاب إلى لجان الامتحانات.

وأضاف: "الخطر الأكبر في تجمع الأهالي أمام اللجان وانتظار أبنائهم، وأنصح الأهالي أن يوفروا لأبنائهم السوائل والأغذية المناعية".

كما شدد على ضرورة استخدام الـ"جوانتى"، وتجنب استخدام الكحول بكثرة وعدم ملامسة العينين ومنطقة الفم والأنف.