يسري عبدالله: هناك حالة فرار من المعركة مع الأفكار الظلامية

رد الكاتب يسري عبدالله، على سؤال طرحه عليه الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية TEN، عن أن طه حسين قدم للمحاكمة بسبب كتابه في الشعر الجاهلي، وفرج فودة قتل بسبب مواقفه أمام القوى الظالمة ونجيب محفوظ تعرض للاغتيال من قبل جماعات ظلامية، وهل في ظل غياب المواجهة الحقيقية من قبل المثقفين والجامعات التكفيرية وأن هذا نوع من الفرار من المعركة.

وأكد عبدالله أنه بالتأكيد هناك فرار من المعركة وفي إحدى المرات كتبت مقالا بعنوان "الثقافة والفرار من المعركة"، لافتاً إلى أن الفرار له مستويان الأول مستوى المؤسسة الثقافية الرسمية ومستوى آخر يتعلق بالمثقفين أنفسهم.

وأضاف أن هذا التاريخ من إقصاء العقل والثقافة من مواجهة التفكير بالتكفير ومواجهة الكلمة بالسلاح، وهذه الأفكار التي صاحبت الجماعات التكفيرية وقتلت فرج فودة عقب مناظرة شهيرة وكثير شاهدوها سواء في حينها أو في فيديو بعد ذلك بتلك الأفكار التي اغتالت نصر حامد أبو زيد معنويا، وحاولت أن تغتال نجيب محفوظ وطه حسين.

وتابع، أن هذا السياق ليس مجانياً أو عابرا وليس عفو الخاطر ولكنه جزء من هيمنة الاتجاهات الرجعية على العقل العام، وأننا في مشكلة كبيرة وحقيقية.