إزالة 4 حالات بناء مخالف وتلقي طلبين للتصالح بالزرقا

شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة دمياط حملة مكبرة للتصدى للتعديات والمخالفات بجميع المراكز والمدن حيث تم تنفيذ اليوم الخميس حملة بنطاق مركز ومدينة الزرقا،بإشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و تنفيذ غريب عارف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا و ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تم خلالها تنفيذ الإزالة ل٤ حالات بناء مخالف بمساحة ٥٥٧ م٢ وتلقى طلبين للتصالح فى مخالفات البناء لمساحات تصل إلى ٢٥٥.٧٥ م٢م2.

فيما بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها خلال الفترة الماضية منذ منتصف مارس الماضي إلى ٦٦٣ حالة لتعديات على أملاك الدولة وأراضي زراعية وبناء مخالف بالإضافة إلى تلقى ٧٨ طلب للتصالح فى مخالفات البناء.