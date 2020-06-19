المطربة رحمة: أنا تعبانة جدا.. كورونا دخل على الرئتين

أعلنت المطربة رحمة تدهور حالتها الصحية بسبب فيروس كورنا الذي أثر على الرئتين وضربات القلب.

وكتب رحمة عبر حسابها على فيسبوك "أنا تعبانة جدا جدا يا جماعة وشكلي هاسبقكم والحمد لله رب العالمين ووالدتي ربنا يتولاها وجميعا آمين، أنا التعب زايد عليا جدا وخصوصا في صدري، الرئتين وضربات قلبي ونفسي.

وأضافت "روحت النهارده لدكتور الصدر لأني تعبانة جدا، ولله الحمد قالي الفيروس نزل على الرئتين، كاتبلي على كورتيزون وأدوية للقلب لأن ضربات قلبي زايدة جدا وصوتها عالي، غير محتملة بجد ربنا مايوريش حد أبدا يا رب".

وأعلنت رحمة منذ أيام إصابتها هي وأسرتها بفيروس كورونا.