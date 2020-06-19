بعد ساعة من فقدها.. الشرطة تعيد حقيبة بها 31 ألف جنيه لمواطن

كانت الأمور تسير على ما يرام داخل مكتب قسم شرطة خامس مترو الأنفاق، حين تقدم أحد المواطنين ببلاغ بفقده حقيبة بها جهاز لاب توب و31 ألف جنيه، وأوراقه الثبوتية.

حرر محضر أولي بالواقعة، حدد فيه أحد أمناء الشرطة مواصفات الحقيبة ولونها والمبلغ المفقود وماركة جهاز اللاب توب، وبدأت المباحث الجنائية تحرياتها واتصالاتها بأفرادها في مختلف محطات المترو، وبعد مرور ساعة واحدة من البلاغ، تمكنت القوة الأمنية المكلفة بتأمين محطة مترو نادي الشمس، من العثور على الحقيبة وإخطار كل الأقسام، حيث تطابقت المواصفات مع الحقيبة المبلغ بفقدها.

ووجه المواطن الشكر لوزارة الداخلية التي أعادت حقيبته، والتي تسلمها بكامل محتوياتها.

من جانبه قال مصدر أمني، إن ذلك يأتي في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مواصلة الدور الذى تقوم به فى كافة النواحى لتحقيق الغاية المنشودة بتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.

وحُرر محضر بالواقعة، وأحاله مدير شرطة النقل والمواصلات، للنيابة العامة، للتحقيق.