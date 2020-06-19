تخصيص 46 قطعة أرض بـ16 مدينة جديدة لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة وطبية وجامعات

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 46 قطعة أرض بـ16 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة، وذلك فى إطار جهود الهئية لزيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة، وكذا توفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات.

وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص قطعة الأرض رقم (377) بمساحة 966.68م2، وقطعة الارض رقم (379) بمساحة 966.68 م2، بالقطاع الثالث بمركز المدينة، بنشاط تجارى، وقطعة الأرض رقمB15) ) بمركز خدمات جنوب القرنفل، بنشاط تجارى – إدارى، وقطعة الأرض رقم (خ5) بمساحة بمركز خدمات النرجس فيلات، بنشاط تجارى، وقطعة الارض رقمA68) ) بمركز خدمات البنفسج (1)، بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات، وقطعة الارض رقم (55) بمركز خدمات البنفسج (1)، بنشاط تجارى – إدارى، وقطعة الارض رقم (60-3) بمركز خدمات الياسمين، بنشاط إدارى، وقطعة الارض رقم (355 / 3) بالقطاع الثالث بمركز المدينة، بنشاط تجارى، وقطعتى الارض رقم (خ7 – خ9) بمركز خدمات النرجس فيلات، بنشاط تجارى، وقطعة الارض رقمA21) ) بمركز خدمات جنوب الاكاديمية، بنشاط طبى، وقطعة الارض رقم S13)) بمركز خدمات المثلث، بنشاط تجارى، وقطعة الارض رقم (82) بالقطاع الاول بمركز المدينة، بنشاط مجمع بنوك.

وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص قطعة الارض رقم 15 بالمنطقة الصناعية المحصورة بين المنطقة الصناعية A1 والمنطقة الصناعيةA6 ، بنشاط مصنع، وقطعة الارض رقم 20 بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الاول والثاني، بنشاط تجارى ادارى، وقطعة الأرض جزء ج بالمجاورة رقم 59، بنشاط تجارى، وقطعة الارض رقم 9 بالمنطقة الصناعية جنوب A6، بنشاط مصنع، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص قطعة الارض بمنطقة التوسعات الشمالية، بنشاط مدرسة، وقطعة الارض رقم (505) بإمتداد الصناعية الثالثة، بنشاط خدمى صناعى، وقطعة الارض رقم (9) الكائنة على محور جمال عبد الناصر بجانب مول العرب بمنطقة النوادى، بنشاط جامعة، وقطعة الأرض بمساحة حوالى 175 فداناً بمنطقة التوسعات الشرقية، بنشاط عمرانى متكامل، وفى مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص قطعة الارض رقم 30-31 بالمحور المركزى بالمدينة، بنشاط تجارى – ادارى، وقطعة الارض بالمجاورة الخامسة بالحي التاسع، بنشاط طبي، وقطعة الارض بمنطقة خدمات دار مصر، بنشاط تجاري – إداري.

وأوضح الوزير، أنه فى مدينة العبور، تم تخصيص قطعة الارض رقم (1) أ بلوك 27001، بنشاط مصنع، وقطعة الأرض رقم (39) بمركز خدمات الحي السادس، بنشاط سكنى تجارى، وقطعة الأرض رقم (9) بلوك 18092 بمركز خدمات الحي التاسع، بنشاط سكنى تجارى إدارى، وفى مدينة الشروق، تم تخصيص قطعة الارض رقم (19) بمركز خدمات المجاورة الرابعة - اسكان عائلى 1، بنشاط حضانة، وقطعة الارض رقم (55) بالمنطقة الترفيهية، بنشاط تجاري اداري سكني، وقطعة الارض رقم (12) بمركز خدمات اسكان الشباب100م2، بنشاط إدارى، وقطعة الارض رقم (1) بمركزخدمات المجاورة الرابعة - المنطقة الثانية عمارات، بنشاط تعليمى، وفى مدينة السادات، تم تخصيص قطعة الارض رقم (8/) بالمنطقة السكنية الثالثة، بنشاط تجارى ادارى سكنى، وقطعة الارض رقم (12) بمنطقة المطورين الصناعية، بنشاط صناعى غذائى، وقطعة الارض رقم (88) بالمنطقة الشمالية الشرقية، بنشاط زراعي.

وأشار إلى أنه فى مدينة بدر، تم تخصيص قطعه الأرض رقم (43) بمنطقة الخدمات المطلة على طريق السويس بالحي المتميز 2، بنشاط تجاري – اداري، وفى مدينة 15 مايو، تم تخصيص قطعة الأرض الكائنة بمركز الحى الاول بإمتداد المدينة، بنشاط عمرانى متكامل، وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة ارض بمنطقة غرب حورس، بنشاط طبى، وفى مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة الارض رقم (15) بمنطقة سكن مصر، بنشاط تجارى، وفى مدينة الصالحية الجديدة، تم تخصيص قطعة الأرض رقم (181) بالمجاورة الخامسة، بنشاط حضانة، وقطعتي الأرض رقمي (160، 161) بمركز خدمات المجاورة الرابعة، بنشاط تجاري إداري، وقطعة الأرض رقم (164) بالمجاورة الثالثة - مركز خدمات الحى الأول، بنشاط مول تجارى.

وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة المنيا الجديدة، تم تخصيص قطعة الارض رقم (6ع) بمنطقة ارض المعارض، بنشاط معرض، وفى مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص قطعة الارض بمنطقة اعلي اراضي الاسكان الاجتماعي (3) علي طريق القاهرة / المنيا الصحراوي، بنشاط مدرسة، وفى مدينة طيبة الجديدة، تم تخصيص قطعة الأرض بالمنطقة التعليمية بالحي السكني الثالث، بنشاط مدرسة، وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمنطقة امتداد المنطقة الصناعية، بنشاط صناعي، وفى مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص قطعة الارض بمساحة 1240 م2 بالمجاورة الثالثة بالحي الاول، لإقامة كنيسة لطائفة الأقباط الكاثوليك.