خلال مايو.. "مشروعك" يوفر 37 فرصة عمل بتمويل 6.5 مليون جنيه بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم في توفير 37 فرصة عمل لشباب الخريجين خلال شهر مايو الماضي بقروض تقترب من 6 ملايين و530 ألف جنيه لتنفيذ 29 مشروعا متنوعا بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع البنوك المصرية.

وأوضح محافظ المنوفية، أن مبادرة مشروعك تهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية واقتصادية بنطاق المحافظة، وتشجيع الشباب لإقامة المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، للحد من البطالة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة، لتمكينهم في المشاركة بسوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

الجدير بالذكر، أن محافظ المنوفية سبق وأعلن عن تأجيل سداد الأقساط المستحقة علي جميع عملاء مبادرة "مشروعك" لمدة ستة أشهر، على أن تلتزم البنوك بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير علي الـتأجيل، وبذلك يحق لكافة العملاء المستفيدين من مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة ستة أشهر، تنفيذاً لتوجيهات وزير التنمية المحلية وفي ضوء قرارات البنك المركزي المصري ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمساندة المواطنين في تجاوز الأثار المترتبة علي أزمة فيروس كورونا المستجد.