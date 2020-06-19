تعرف على أبرز القوانين التى وافق عليها البرلمان نهائيا هذا الأسبوع

أقر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، بصفة نهائية، عددا من التشريعات الهامة في جلساته العامة التي انعقدت على مدار هذا الأسبوع.

وتستعرض "الوطن"، هذه التشريعات والقوانين خلال السطور التالية:

التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 -2021.

وكذلك مشروعات ربط الموازنة العامة للدولة وربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 53 هيئة للسنة المالية 2020-2021 والتأشيرات العامة المرفقة بها، وربط موازنة الإنتاج الحربي للسنة المالية 2020-2021.

ووافق مجلس النواب على التوصيات الواردة في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، وإحالة التقرير والمناقشات التي دارت حوله، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به من توصيات، وما أبداه النواب من ملاحظات.

كما وافق المجلس على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة مجلس النواب للعام المالي 2020/2021.

وأقر المجلس نهائيا مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات والمقدم من النائب ممدوح مقلد وعدد عشرة أعضاء من المجلس، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البعثات والمنح والإجازات، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية والوقائية بعد إدخال تعديلات في الصياغة على عدد من مواده، ومشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب القوات المسلحة.

وفي جلسته العامة أيضا، وافق المجلس على مشروع قانون إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.