بعد إقرار قوانين مهمة.. رسائل عبدالعال إلى الحكومة والأطباء

عدد من الرسائل، حملها حديث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، في الجلسات العامة التي انعقدت على مدار هذا الأسبوع، لإقرار عدد من القوانين المهمة، حملت تأكيده أن مصر لن تفرط أبداً في حق أبنائها، لكن نحن من نحدد توقيت ومكان الرد، وأن ليبيا يجب أن تعود موحدة ومستقرة لأنها تمثل عمق الأمن القومي المصري.

وأشار عبدالعال إلى أن الفترة الماضية، شهدت إصلاحات اقتصادية كبيرة، وجرى تصنيف الاقتصاد المصري عالميا باعتباره اقتصاداً واعداً، وبيوت المال في العالم منحت مصر شهادة ثقة بسبب الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة ولولا أزمة فيروس كورونا لكانت هناك إيجابيات كثيرة نتيجة تلك الجهود.

وشدد عبدالعال على أن الصعيد في بؤرة اهتمام الرئيس السيسي فهو أول رئيس يزور محافظات الصعيد بهذا الحجم، وقرى الصعيد تعاني مشاكل كثيرة، ولكن الدولة حالياً تضع الصعيد على رأس أولوياتها.

وخلال مناقشة قوانين الانتخابات، أكد رئيس مجلس النواب أن المرأة المصرية حصلت على حقوق لا مثيل لها في عهد الرئيس السيسي، فنسبة تمثيل المرأة في الحكومة هي الأكبر في تاريخ مصر، كما يشهد مجلس النواب الحالي أكبر تمثيل نيابي للمرأة بواقع 91 نائبة.

وأشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب أدارت حوارا مجتمعيا جادا حول القوانين المنظمة لانتخابات مجلسَي الشيوخ والنواب، مع جميع القوى السياسية والأحزاب، وأرسلت نتيجته إلى البرلمان، داعياً الجميع للاطلاع عليه، مؤكدا أنه سيجرى الاستماع إلى جميع الآراء تحت القبة.

وأوضح عبدالعال أن الطبيب المصري يتمتع بسمعة طيبة في كل أنحاء العالم ونوجه لهم الشكر ونشد على أيديهم فهم مستمرون في عملهم لإنقاذ صحة المواطنين، مؤكدا أهمية اعادة النظر في أجور الأطباء، ومشيدا بجهود هيئة الشراء الموحد في توفير الاحتياجات اللازمة لمواجهة كورونا.

وأكد أن جلسات مجلس النواب تمثل صورة للحوار الديمقراطي والموضوعي، فالبرلمان يضم العديد من القامات والأساتذة الجامعيين والأطباء، ورغم ذلك لا ننكر أن وجود نظام الغرفتين التشريعيتين أفضل في ظل اتساع مساحة الرأي والرأي الآخر.

وعن أداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى خلال تعقيب بعض النواب على الموازنة العامة للغام المالي الجديد 2020 - 2021، أكد أن الحكومة الحالية حكومة حرب وتعمل في ظروف قاسية والتحديات أمامها كثيرة، ومن الظلم أن نقسو عليها في هذه الظروف الصحية الصعبة، خاصة وأن كل موازنات العالم بما فيها أكبر الدول تأن من هذه الجائحة، رافضاً دعوات المعارضة بإقالة الحكومة قائلاً: لا يمكن تغيير القائد أثناء الحرب.

وأشار عبدالعال إلى أن الصناعة الوطنية أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد بجانب الزراعة، وإذا توقف التصدير لن يكون هناك ضرائب، ما يؤكد أهمية تحفيز الزراعة والصناعة، محذراً من تكبيل الصناعة بالقوانيين والبيروقراطية.