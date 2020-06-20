مطار القاهرة يستقبل 7581 مصريا عائدا من الخارج بـ47 رحلة آخر 24 ساعة

شهدت صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، أمس الجمعة، وصول 47 رحلة استثنائية على مدار الـ24 ساعة الماضية، بين رحلات ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 7581 مصري عائد من الخارج، منذ توقف الطيران بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن صالات الوصول استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 47 رحلة من مختلف دول العالم، على متنها 7581 ألف مصري، سيرتها شركات طيران عربية، ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، لنقل العالقين بدول الخارج.

وخضع جميع ركاب الرحلات العائدين من الخارج للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء إختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة، تطبيقا لتعليمات وزارة الصحة.

وفي سياق متصل، واصل الجسر الجوى الاستثنائي للطيران مد جسوره، لدولة قطر عبر مسقط، لإعادة المصريين العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

كان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أعلن عن عودة حوالي 57 ألف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية علي متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.

وفي سياق متصل كشف الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، إن الشركة ملتزمة بسداد أقساط ومستحقات وإلتزاماتها، مشيرًا إلى أن مصر للطيران سددت القروض الخارجية بالكامل.

وأضاف زكريا، خلال تصريحات لـ"الوطن"، سيتم البدء في تسلم 7 طائرات جديدة بداية من الشهر المقبل، وذلك ضمن صفقة الطائرات التي كانت الشركة قد تعاقدت عليها خلال العام الماضي، وتوقفت بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأشار زكريا، إلى أنه تم تأجيل دفع إيجارات الطائرات الموجودة لدى الشركة لنحو 3 شهور، والبعض منها لمدة 6 شهور لحين إنتهاء جائحة فيروس كورونا، والتي تسببت في إرجاء صفقات تسلم الطائرات الجديدة.

وتابع زكريا، جرى تأجيل إستلام الطائرات الجديدة التي تم التعاقد عليها بالفعل، ونبدأ في استلامها تباعا بداية من الشهر المقبل، موضحا أن أسعار التذاكر لن تزيد، لأنه لن يكون هناك تباعد داخل الطائرات كما أشاع البعض، مشيرًا إلى وجود حزمة عروض لتحفيز السياحة، وتنشيط حركة الطيران خلال الفترة القادمة، لزيادة حجم الإقبال، وتساهم في خفض سعر التذاكر.