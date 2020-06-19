الحركة الوطنية: حملات طرق أبواب لتعريف المواطنين ببرنامج الحزب

قال رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الحزب لديه خطة للاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال تدريب الشباب وتأهيلهم للدفع بهم في السباق الانتخابي.

وأضاف السيد لـ"الوطن"، أن الحزب لديه من الكوادر التي تؤهله للمنافسة بقوة في الاستحقاقات الانتخابية، ونسعى خلال الفترة المقبلة في إطار الاستعداد للانتخابات بحملات طرق الأبواب في جميع المحافظات لعرض برنامج الحزب على المواطنين بهدف ضم عضويات وكوادر جديدة.

وتابع أن الحزب يهدف تقديم نواب في المجالس المنتخبة تكون قادرة على العمل السياسي والرقابة والتشريعي ولديها من الخبرة والكفاءة التي تستطيع من خلالها خدمة الوطن والمواطن.

وأكد السيد أن الحزب وضع معايير محددة في المرشحين الذي سيدفع بهم في الانتخابات على أن تكون كوادر نشطة لديها القدرو علي التواصل مع الجماهير والتفاعل مع قضايا الشارع والقدرة علي ممارسة العمل الحزبي فضلا عن حسن السمعة والشعبية والتأثير في دوائرهم الانتخابية.