أستاذ فيروسات: لم نصل لذروة كورونا.. وقد نشهد ارتفاعا في الإصابات

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بكلية الطب بجامعة الزقازيق، إن فيروس كورونا المستجد مُحير وغامض ومعقد ويحترم من يحترمه، لأنه مرتبط بشكل أساسي بسلوكيات المواطن من ناحية الضوابط الوقائية، نصاحا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي رغم انخفاض أعداد المصابين خلال اليومين الماضيين.

وأضاف "شاهين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة extra news، أنه من الوارد أن يكون الانخفاض زائف "مش هيدينا أمان"، نظرا لأن فيروس كورونا غامض ومُحير، ومن الوارد ارتفاع أعداد الإصابات مرة أخرى، مؤكدا أن مصر لم تصل بعد للذروة ولكن على وشك الوصول لها، موضحا أن الذروة تقاس بأنه خلال 3 أيام يكون الانخفاض متوالي وأن يكون أقل من سابقه.

وأشار إلى أن البعض قال إنه عند تسجيل 2500 حالة في اليوم نكون قد وصلنا بذلك للذروة، "ولكن نسأل الله إن الوصول اللي وصلنا له حاليا يكون هو الذروة"، موضحا أن الفيروس شديد الانتشار ويعد ارتداء القناع وغسل اليدين خط الدفاع الأول لمواجهة كورونا، لافتا إلى أن الفيروس مازال عند حدته ولم تتغير منذ ظهوره في الصين كما أنه لم يتحور ولكن أحدث بعض الطفرات بلغ عددها 198 طفرة.