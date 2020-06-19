في ذكراه.. قصة البابا كيرلس الثاني الذي انشق عليه بعض الأساقفة لعزله

يحتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم الجمعة، بحسب "السنكسار الكنسي"، بتذكار وفاة البابا كيرلس الثاني، البطريرك الـ67 في تعداد بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

والسنكسار هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

وحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الجمعة، 12 من شهر بؤونة لعام 1736 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنه في مثل هذا اليوم عام 1092 ميلادي، توفي البابا كيرلس الثاني، البطريرك الـ67 في تعداد بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويذكر السنكسار، أن هذا البطريرك وُلِدَ ببلدة أقلاقة بمحافظة البحيرة، وترَّهب بدير القديس مكاريوس ببرية شيهيت، وبعد فترة تَوَحَدْ في قلاية بسنجار (سنجار: جزيرة بقرب بحيرة البرلس على ساحل البحر الأبيض المتوسط وكانت مركز تجمع رهباني كبير ومحلها اليوم قرية كوم سنجار).

ويشير السنكسار، إلى أنه بعد وفاة البابا خرستوذولس، اتفق رأي الأساقفة والكهنة والأراخنة على رسامة الراهب جورجي المقاري، فرسموه بطريركاً عام 1078م، واهتم هذا البابا بإصلاح ما تهدم من الكنائس والأديرة، ثم رَسَمَ مطراناً للحبشة باسم الأنبا ساويرس، الذي عمل على القضاء على عادة أخذ الجواري، إضافة إلى الزوجة الشرعية.

ويضيف السنكسار، أن البابا كيرلس الثاني انشق عليه بعض الأساقفة بهدف عزله، وعقد المجمع المقدس من سبعة وأربعين أسقفاً، وتم الصلح بين البابا والأساقفة المنشقين بتدخل من الدولة الفاطمية، وقد تمكن هذا البابا على تنظيم القوانين الكنسية وضمها في أربع وثلاثين مادة، وتوفي بعد أن قضى على الكرسي المرقسي أربع عشرة سنة ونصف.

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "ثلاثة عشر شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.