تعافي 52 حالة من مرضى كورونا بالشرقية.. وارتفاع الإجمالي لـ1028

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خروج 52 حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من مستشفيات العزل بالمحافظة؛ ليرتفع الإجمالي لـ1028 حالة.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الحالات خضعت لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، على تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.