قوى وحركات سياسية متنوعة تستعد لإصدار وثيقة وطنية بشأن الأزمة الليبية

تعتزم مجموعة من القوى الوطنية الليبية تشمل"مثقفين، وأساتذة جامعات، وكتاب، وصحفيين، ومنظمات، وحركات سياسية، ومحامين، وفنانين، وشباب"، تنظيم حراك شعبي بهدف إصدار وثيقة وطنية بشأن الأزمة الليبية.

وأوضحت مصادر من داخل الحراك، أن الحراك سيعقد اجتماعاته في القاعة الرئيسية بالجامعة الدولية في بنغازي، لمناقشة مستجدات الأوضاع الليبية، خاصة عقب انسحاب القوات المسلحة من مدينة طرابلس، وعلى ضوء المبادرة المصرية التي أيدتها أغلب دول العالم باستثناء تركيا، وفقا لما نشره موقع "بوابة أفريقيا" الليبي.

وسيأخذ هذا الحراك الطابع الشعبي وبأساليب نضالية متقدمة من ضمنها التصدي للعدوان التركي على البلاد، ودعم القوات المسلحة العربية الليبية في دحر هذا العدوان، وإدانة مناصريه ومؤيديه وحشد الدعم الدولي للمبادرة المصرية في دعم القوات المسلحة وعودتها إلى مواقعها السابقة في طرابلس وترهونة وإدانة الجرائم التي ارتكبت في هذه المدن بعد انسحاب القوات المسلحة العربية الليبية منها.