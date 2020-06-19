آخر موعد للتقديم 31 يوليو.. التفاصيل الكاملة لمنح الدراسة الجامعية

تقدم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل فرص المنح الدراسية الجامعية في مصر، من برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حرصا منها على اطلاع الطلاب على كل ما هو متاح من فرص تعلم أفضل.

حيث يقدم "برنامج المنح الجامعية" الذي تقوم على تنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عدداً كبيراً من الفرص لمنح دراسية جامعية لما يقرب من 140 طالبا وطالبة في العام الدراسي الجامعي 2021/2020، وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية (الأقسام ذات الرسوم) والجامعات الخاصة.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، التخصصات الدراسية المتاحة لمنح العام الدراسي المقبل، رابط استمارة التقديم، تعليمات ملء الاستمارة، الهدف من المنح، شروط التقديم، الجامعات المشاركة، وآخر موعد للتقديم، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، استمرارا لسلسة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الرابط الخاص بملء استمارة التقدم للمنح الجامعية

يمكنك ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا.

تعليمات ملء الاستمارة

ـ تكتب جميع بيانات الاستمارة بواسطة الطالب نفسه، ولا يجب الاستعانة بشخص آخر، إلا إذا كان الطالب من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ـ يجب أن يستخدم الطالب كلماته ولغته الخاصة، ولا يسمح باستخدام أي نص منقول من الكتب أو الإنترنت، وإلا لن تقبل الاستمارة.

ـ يجب أن يكون الخط واضحاً، والاستمارة مرتبة ونظيفة.

ـ يمكن للطالب إضافة صفحات إضافية للإجابة عن أسئلة المقال، إن لم تكن المساحة الموجودة للكتابة كافية، مع كتابة رقم السؤال والصفحة، بالإضافة إلى اسم الطالب والمحافظة التابع لها.

ـ ضرورة ملء كل البيانات المطلوبة، أو كتابة لا يوجد في حالة عدم توافرها، مع مراعاة أن ترك أي نقطة من النقاط دون الإجابة عليها وبدون كتابة السبب سيؤثر بالسلب على تقييم الطالب.

ـ لن يلتفت إلى أي مستند مرفق، أو أي صفحة إضافية دون كتابة اسم الطالب، واسم المحافظة عليه.

ـ عدم استيفاء الممستندات المطلوبة سيكون سببا في استبعاد الاستمارة.

ـ يجب إرسال نسخة مصورة من الاستمارة، والمرفقات المطلوب إرسالها في نفس المظروف، وتدبيس الأوراق بحيث تكون كل مجموعة على حدة.

شروط التقديم في برنامج المنح الجامعية

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- أن يكون الطالب مقيداً في إحدى المدارس الحكومية أو التجريبية المصرية أو إحدى مدارس STEM طوال سنوات المرحلة الثانوية.

- الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الدراسي 2019- 2020، بمجموع لا يقل عن 85% من المدارس الحكومية أو التجريبية أو ما يعادلها من إحدى مدارس STEM.

- المشاركة الفعالة في أنشطة غير دراسية مثل التنمية والخدمة العامة.

- التمتع بشخصية ذات صفات قيادية.

التخصصات الدراسية المتاحة لمنح العام الدراسي المقبل

- الزراعة

- الطاقة

- المياه

- التمريض

- علوم وإدارة البيانات

- التجارة والاقتصاد

- علوم الحاسب الآلي

- الهندسة البيئية

- الصحافة

الجامعات المشاركة في المنح

ـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ـ جامعة القاهرة.

ـ جامعة عين شمس.

ـ جامعة الإسكندرية.

ـ جامعة أسيوط.

ـ جامعة المنصورة.

ـ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

هدف برنامج المنح الجامعية

أوضحت الوزارة، أن البرنامج يهدف لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسؤولية البيئية في مصر، من خلال التركيز على الدراسة الجامعية في مجالات المياه والطاقة والزراعة والتمريض.

- تمكين الطلاب المتفوقين أكاديمياً من الالتحاق بالدراسة الجامعية والتميز، في ظل فرص تعليمية جامعية أفضل.

- زيادة فرص الطلاب المصريين في الالتحاق بالدراسة الجامعية، وتحديداً بالكليات والتخصصات التي تقدم فيها الدراسة ذات الرسوم بنظام الساعات المعتمدة وباللغة الإنجليزية.

- تمكين الطلاب المتفوقين أكاديمياً من الأشخاص ذوي الإعاقة من فرص أكبر للدراسة الجامعية.

- تنمية مهارات اللغة الإنجليزية اللازمة للدراسة ولمواكبة متطلبات سوق العمل في مصر.

- تقديم فرص للدراسة ببعض جامعات الولايات المتحدة الأمريكية لمدة فصل دراسي/صيفي واحد.

ـ توفير عدد من الفرص للعمل على تطوير الأفكار والمشروعات الإبداعية ونقلها إلى حيز التنفيذ.

- الإسهام في زيادة فرص العمل بعد التخرج من خلال برامج ريادة الأعمال وتنمية مهارات القيادة والمهارات اللازمة لسوق العمل.

- تطوير وتعزيز القدرات القيادية والالتزام تجاه المجتمع والوطن لدى الحاصلين على المنحة الدراسية حتى يجري إعدادهم ليصبحوا قادة المستقبل ودعاة للتنمية في مجتمعاتهم المحلية.

- إتاحة الفرص للطلاب للمشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من فرص التدريب العملية أو التمويل للمشروعات المبتكرة.

- إتاحة فرص إقامة كاملة بالمدن الجامعية للطلاب بالجامعات المشاركة (حسب الحاجة ووفقاً لمعايير المنحة).

آخر موعد للتقديم

يقبل برنامج المنح الجامعية استمارات التقديم من الطلبة المؤهلين من كافة محافظات مصر، وسيجري مراعاة تحقيق التمثيل المتساوي بين الجنسين والمناطق الجغرافية، وأيضاً التنوع في التخصصات الدراسية المختلفة، وذلك بحسب شروط التقديم بالجامعات المشاركة، وكذلك القبول بأقسام التخصصات الدراسية (ذات الرسوم) بالجامعات، بالإضافة إلى تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يكون آخر موعد للتقديم هو 31 يوليو 2020.