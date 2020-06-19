الطبيب إسلام يتابع المرضى في العزل رغم إصابته بكورونا: "واجب عليا"

منذ 20 يوما، يمكث الطبيب إسلام يوسف جمعة، في منزله، حيث يخضع للعزل المنزلي بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحكم طبيعة عمله كنائب مدير مستشفى اليوم الواحد بالزاوية الحمراء، بات بعيدًا عن مكان عمله ولكنه ما زال قريبًا من مرضاه، لم يتوان في تقديم المشورة والنصيحة الطبية ومتابعة حالتهم هاتفيًا أو عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "بعمل اللي أقدر عليه في وضعي الصحي الحالي، عشان أفضل جنب الناس"، وفقا للطبيب المصاب في بداية حديثه لـ"الوطن" عن مبادرته لمساعدة المرضى رغم إصابته بالفيروس المستجد.

بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، التزم طبيب الباطنة العامة بمنزله يتلقى بروتوكول العلاج المقرر من وزارة الصحة، وأصبح صفحته وهاتفه المحمول وسيلتي التواصل المتاحتين أمامه لمساعدة المرضى، وبحسب تعبيره، رقمه الشخصي أصبح متداولاً مع الجميع، ليس فقط من دائرة معارفه وأصدقائه ولكن الكثيرين يلجأون إليه لاستشارته في حالات العزل المنزلي، ويقوم بإرشادهم لما يجب فعله.

استشارات حول الأعراض التي يشك البعض في كونها عدوى كورونا، إلى جانب استشارات طبية لمن تأكد إصابتهم، يقدمها الطبيب الثلاثيني يوميًا للجميع دون كلل، يرحب بكل مكالمة أو رسالة تصل إليه من الأهالي فيجيب عليهم -رغم إصابته- بسعة صدر، لم يرَ فيما يفعله أي عبء عليه، بل يراه واجبًا في ظل الأزمة الحالية، طالما يستطيع المساعدة: "هكمل أسبوع تالت راحة عزل منزلي لحد ما أتعافى تماما، وأرجع تاني للمرضى في المستشفى".