تصل لـ54 بندا.. خدمات تقدمها البوابة الإلكترونية للمحليات قريبا

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات، سيتم إطلاق تشغيلها التجريبي مطلع الشهر المقبل، وتستمر لمدة شهري يوليو وأغسطس، تعد اتجاه نحو التحول الرقمي، بتقديم الخدمة للمواطن إلكترونيا، وذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية، التى أقرتها الدولة لمنع التجمعات.

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أن تقديم الخدمات، سيتم بالتنسيق مع المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن بمختلف المحافظات، ما يحد من إهدار الوقت، ومواجهة الفساد، واتقاء الشبهات وإعمال مبدأ الشفافية، لافتا إلى أن عدد الخدمات التى سيتم إتاحتها على البوابة الإلكترونية، لخدمات المحليات، ستصل إلى حوالى 54 خدمة ومنها:

-تجديد رخص الإشغال

-الحصول على باكيات بالأسواق

-قيد اتحاد شاغلين

-سداد مديونيات

-سداد أقساط إيجار

-تصالح عن محضر

-تجديد ترخيص أعمال بناء

-التنازل عن رخصة مبانى

- التصالح فى مخالفات المبانى

-التصالح عن مخالفة

- رخصة تشغيل مصعد

- رخصة توصيل مرافق دائمة

-مطابقة شهادة صلاحية المبنى

-إخطار بتغيير نوع الإستغلال للعقار

-تعديل رخصة محل

-رخصة هدم منشآت أيلة للسقوط

-استخراج بيان صلاحية موقع

- تصريح حفر لتوصيل المرافق

-تجديد ترخيص بناء

-ترخيص اعمال "إضافة"

-ترخيص بناء جديد

-ترخيص تشطيبات خارجية

-ترخيص تعديل

- ترخيص تعليه

-ترخيص استكمال بناء

-ترخيص تدعيم بناء

- ترخيص ترميم

-ترخيص فتح محل

- الغاء ترخيص المحال

-استخراج رخصة بدل تالف أو فاقد لمحل

- تجديد رخصة تشغيل محل

-تعديل ترخيص محل تجارى

-تعديل ترخيص محل عام

-تعديل رخصة إضافة أو اخراج شريك أو شركاء

-نقل رخصة محل فى حالة التنازل

-نقل رخصة محل لوفاة المرخص له

- استخراج بيان يفيد سداد مخالفات اشغال طريق

-استرداد مضبوطات اشغالات الطريق

-ترخيص اشغال طريق

-ترخيص بإعلان

-ترخيص بروز أو اعلان أو تاندة

-طلب عداد مؤقت لكشك

-طلب فرش مناسبات موسمية للمحلات المرخصة

-طلب نقل رخصة اشغال طريق

-استخرج رخصة بائع بالاسواق

-الحصول على صورة طبق الاصل من المستندات

-طلب سداد رسوم التفتيش للتراخيص الدائمة

-طلب شهادة بيانات عن منشأة سكنية تجارية

- طلب الحصول على معاينة منشأة