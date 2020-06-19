تمهيدا للانتخابات.. أحزاب تبدأ عرض برامجها مبكرا على الشارع

في إطار الاستعدادات الانتخابات البرلمانية المقبلة، بدأت الأحزاب السياسية في جولات ميدانية بالمحافظات لشرح برامجها للمواطنين، وإعداد خطط تدريبة للشباب لتأهيلهم لخوض السباق الانتخابي.

وتنتظر الساحة السياسية ثلاث استحقاقات دستورية أولها انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، والثاني انتخابات مجلس الشيوخ، الذي جرى تفعيله بعد تعديل الدستور في أبريل العام الماضي، والثالث انتخابات المجالس المحلية، والتي لم يُعرف موعدها بعد.

وبحسب المادة 106 من الدستور، ينتهي الفصل التشريعي الحالي يوم 9 يناير 2021، على أن تبدأ انتخابات المجلس الجديد قبل 60 يوما من انتهاء مدة المجلس الحالي الذي انعقدت أولى جلساته يوم 10 يناير 2016.

وكان النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، قد توقع إجراء انتخابات مجلس النواب مع مجلس الشيوخ في نفس التوقيت، على أن يتم إرجاء انتخابات المجالس المحلية للعام التالي.

ويقول المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب بالتزامن مع تلقي طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية مستمر للعمل في الشارع لمعرفة مشاكل المواطنين والعمل على حلها من خلال التواصل مع الجهات التنفيذية.

وبضيف أبوشقة لـ"الوطن"، أن برنامج الحزب واضح منذ تأسيسه من 100 عام وهو الوقوف خلف الدولة المصرية والمواطنين ودعمهما معا، ونحن مستعدون لخوض الاستحقاقات الدستورية بكوادر مدربة ومؤهلة في جميع الدوائر الانتخابية.

ويشير إلى أن الحزب حاليا يجري عدة مشاورات واسعة مع الأحزاب الأخرى والقوى السياسية الوطنية لبحث إمكانية تشكيل قوائم وطنية انتخابية نتمكن من خلالها خوض الانتخابات البرلمانية بكل قوة وفرز مجالس نيابية متجانسة تستطيع تأدية دورها التشريعي والرقابي على أكمل وجه.

ويقول موسي مصطفي موسي، رئيس حزب الغد، إن الحزب في جميع المحافظات يعمل على تعريف المواطنين على برنامجه، وخلال الأيام المقبلة سنعقد سلسلة من الندوات التثقيفية للشباب والمرأة في إطار الاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ويضيف موسى لـ"الوطن"، أن الحزب مستمر في عمل جولاته الميدانية المكثفة في كل محافظات لدعم المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا، وحل مشاكل الشارع بالتعاون مع المسئولين المعنيين.

ويشير إلى أن الحزب يضع الشباب والمرأة على رأس أولوياته ويسعى خلال الفترة المقبلة لتدريبهم على العمل السياسي والحزبي وتأهيلهم بشكل قوى لخوض الاستحقاقات الدستورية سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية الشعبية.

ويرى أن الحزب استطاع أن ينشط في كل المحافظات خلال انتشار فيروس كورونا سواء من خلال المبادرات الداعمة للمواطنين أو الحملات التوعوية للوقاية من الفيروس، مؤكداً استمرار الحزب في العمل في هذا الإطار بالتزامن مع الاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة.

ويقول رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الحزب لديه خطة للاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال تدريب الشباب وتأهيلهم للدفع بهم في السباق الانتخابي.

ويضيف السيد لـ"الوطن"، أن الحزب لديه من الكوادر التي تؤهله للمنافسة بقوة في الاستحقاقات الانتخابية، ونسعى خلال الفترة المقبلة في إطار الاستعداد للانتخابات بحملات طرق الأبواب في جميع المحافظات لعرض برنامج الحزب على المواطنين بهدف ضم عضويات وكوادر جديدة.

ويوضح أن الحزب يهدف تقديم نواب في المجالس المنتخبة تكون قادرة على العمل السياسي والرقابة والتشريع ولديها من الخبرة والكفاءة التي تستطيع من خلالها خدمة الوطن والمواطن.

ويشير السيد إلى أن الحزب وضع معايير محددة في المرشحين الذين سيدفع بهم في الانتخابات على أن تكون كوادر نشطة لديها القدرو علي التواصل مع الجماهير والتفاعل مع قضايا الشارع والقدرة علي ممارسة العمل الحزبي فضلا عن حسن السمعة والشعبية والتأثير في دوائرهم الانتخابية.