بدلا من الأجهزة.. تطبيقات تساعدك في قياس الأكسجين أو نبضات القلب

نظرًا للتطور السريع في التكنولوجيا خاصة فيما يتعلق بتطبيقات الهاتف المحمول، أصبحت أجهزة الموبايلات تلعب دورًا كبيرًا بخلاف الإمكانيات المعتادة التي يستخدمها حاملوها.

إذ تزخر متاجر الموبايل سواء لمستخدمي الأندرويد أو الـIOS بالعديد من التطبيقات التي تغنيك عن استخدام العديد من الأجهزة في بيتك، مثل تطبيقات قياس الضغط والسكر ونسبة الأكسجين في الدم اعتمادًا على المستشعرات الموجودة بالهاتف.

وترصد "الوطن" عددا من التطبيقات التي تغني عن الأجهزة الطبية في المنزل خاصةً مع ارتفاع أسعارها بعد الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد.

قياس نبض القلب

تطبيق Cardiio

وهو تطبيق مُتخصص في قراءة دقات القلب وعرضها للمُستخدم، مع عرض سجل شهري أو أسبوعي لمتابعة حالة الجسم بشكل مُتكرر.

طبيق Instant Heart Rate

يتوافق التطبيق مع أجهزة أندرويد وآيفون ويُقدم نفس وظيفة التطبيق السابق، فمن خلال وضع الأصبع على الكاميرا، تبدأ عملية القياس ويعرض النتيجة بعد 15 ثانية على الأكثر.

تطبيق Welltory

ويتوافق هذا التطبيق مع الأجهزة التي تعمل بنظام الـIOS، إذ يعمل على تحليل نبضات القلب لحساب مستوى الإنتاجية، والإجهاد والطاقة، كل ما عليك أن تقوم بوضع إصبعك على كاميرا الهاتف وابق ثابتًا لمدة دقيقتين.

قياس ضغط الدم

تطبيق Blood Pressure History

وهو تطبيق يتوافق مع أجهزة الأندرويد، وموجه لفئة المصابين بضغط الدم، حيث يمكنهم من خلاله مراقبة وتنظيم فحوصات ضغط الدم التي يتلقونها، إذ يمكنك بعد تحميل التطبيق؛ قياس الضغط بالبصمة، وتلقي بعض النصائح بخصوص ضغط الدم للوصول إلى ضغط الدم الأمثل.

قياس نسبة الأكسجين

تطبيق Samsung Health

عمل تطبيق Samsung Health، الذي يأتي مدمجًا في هواتف (جالاكسي) Galaxy من شركة سامسونج، على تتبع عاداتك الصحية مثل: التدريبات البدنية، ومراقبة النوم، وتنظيم شرب المياه، وقياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم.

إذ يمكنك الحصول على النتائج عن طريق وضع اصبعك على مستشعر تشبع الأكسجين على الجزء الخلفي من هاتفك وهو مكان كشاف الإضاءة والبقاء ثابتًا للحصول على أفضل نتيجة.

ويدعم التطبيق أجهزة Note 9 وNote 4 وGalaxy s5 وGalaxy s9 وGalaxy s10 وبعض الموديلات الأخرى.

قياس نسبة السكر

تطبيق OneTouch Revealأهم ما يميز التطبيق هو إمكانية المزامنة مع جهاز قياس نسبة السكر من خلال الاتصال لاسلكيًا مع جهاز OneTouch Verio Flex ليقوم التطبيق تلقائيًا بتحويل القراءات إلى رسوم بيانية تربط سكر الدم بالطعام والأنسولين والنشاط الرياضي الذي يمارسه المستخدم، لتسهل عليه تحديد اتجاه مستوى السكر في الدم.