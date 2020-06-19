شبانة: مجلس الصحفيين يتخذ قرارته بالتشاور.. والمرحلة صعبة

قال محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة برئاسة النقيب ضياء رشوان، في الفترة الحالية، وفي إطار ظروف فيروس كورونا، يتخذ جميع قرارته بالتشاور أونلاين أو عبر الهاتف.

وأضاف شبانة في بيان، أن مجلس نقابة الصحفيين يتخذ قراراته بالإجماع أو بالاغلبية المطلقة، ولا يدخر جهدا أبدا لحل مشكلات الزملاء التي تطرأ بالآونة الأخيرة.

وتابع بأن المجلس من الممكن أن يعقد اجتماعا بمقر النقابة ولكن بعد أن تهدأ الأوضاع الخاصة بهذا الفيروس، وسيتم النظر في الأمر مع نهاية الشهر.

وأشار شبانة إلى أن أعضاء المجلس يبذلون مجهودا ضخما لمساعدة الزملاء سواء المصابين بالفيروس وعائلاتهم، وكذلك كل ما يخص الشأن النقابي والخدمات النقابية، نافيا أن يكون هناك خلافات بين أعضاء المجلس: "الجميع متكاتفون بهذه الفترة لصالح الزملاء الصحفيين".