كندا تعرب عن خيبة أملها الكبيرة بعد اتهام بكين 2 من مواطنيها بالتجسس

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم، إن بلاده تعرب عن خيبة أمل شديدة أثر اتهام السلطات الصينية لاثنين من مواطنيها بالتجسس، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن ترودو قوله إن بلاده ستعمل مع جميع حلفائها في العالم من أجل إقناع السلطات في بكين بضرورة إطلاق سراح المواطنين الكنديين.

وقال الادعاء العام الصيني، اليوم، إنه وجه تهمة التجسس ضد مواطنين كنديين اثنين محتجزين.

وألقت السلطات الصينية القبض على الدبلوماسي الكندي السابق، مايكل كوفريج، ورجل الأعمال، مايكل سبافور، في ديسمبر سنة 2018.

وقبل ذلك اعتقلت السلطات الكندية المديرة المالية لشركة "هواوي"، منج وانزو، في فانكوفر بناء على مذكرة أمريكية.

وأعرب رئيس الوزراء الكندي، مؤخرا عن أسفه، متهما بكين بأنها "لا تفهم" أن النظام القضائي في بلده مستقل، مشيرا إلى أن إيقاف السلطات الصينية لمواطنين كنديين على أراضيها مرتبط باعتقال السلطات الكندية مسؤولة في شركة "هواوي".