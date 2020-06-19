رفعت حجازي: اللحوم المحفوظة ترفع الالتهابات المزمنة في الدم

وجه الدكتور رفعت حجازي أستاذ الصحة العامة والمدير الطبي بشركة أمريكية، عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة، بمناسبة اقتراب موعد امتحاناتهم للحصول على أغذية صحية تقوي جهازهم المناعي.

وقال حجازي خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد فايق عبر "سكايب"، ببرنامج "مصر تستطيع"، على شاشة "دي إم سي"، أن علاقة التغذية بالجهاز المناعي لجسم الإنسان، وطيدة للغاية، موضحًا أن 70% من الجهاز المناعي هو الجهاز الهضمي.

وأضاف: "هذا يعني أن أي طعام يؤثر على الجهاز المناعي سلبًا وإيجابي، والأطعمة التي تؤثر سلبًا على الجهاز المناعي، الوجبة الغذائية اللي اتربينا عليها اختلفت تماما عن دلوقتي، بقى فيه أطعمة محفوظة والحلويات الكثيرة التي يتم تناولها يوميًا، والجهاز الهضمي يجب أن يستريح ليعيد إنتاج الخلايا المفقودة، ومش معقولة إننا نتناول حاجات عالية السكر والدسم والدهون".

وتابع بأن هناك دراسة أجريت على مجموعات من البشر، بعضهم تناول أكلات لحوم محفوظة، ومجموعة أخرى أكلت زيت الزيتون، كما أن مجموعتين أخرتين تناول كل منهما على حدة إحدى الوجبتين مع الحصول على عصير برتقال".

وأردف: "اكتشفوا إن الناس الطبييعة لما أكلوا اللحوم المشبعة علامات الالتهاب المزمن بدأت ترتفع في الدم عن اللي أكل الأكل اللي فيها زيت الزيتون، أما عصير البرتقال قلل من الأعراض عندما أكلوا اللحوم المحفوظة".