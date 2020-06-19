اليابان ترفع تقييمها للاقتصاد للمرة الأولى منذ 2018

أعلنت الحكومة اليابانية، في تقريرها الاقتصادي الشهري لشهر يونيو الجاري الصادر، اليوم، رفع تقييمها للاقتصاد للمرة الأولى منذ 2018، إذ توقف التدهور الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك مع استئناف الأنشطة الاقتصادية، بعد الرفع الكامل لحالة الطوارئ على مستوى البلاد.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، اليوم، أن الحكومة عدلت تقييمها الشهري صعودا للمرة الأولى منذ يناير 2018، بعد قالت سابقا، إن الاقتصاد "يتدهور بسرعة" في تقرير مايو الماضي.

وأوضح مكتب مجلس الوزراء الياباني، أن الاقتصاد لا يزال في وضع خطير للغاية بسبب كورونا المستجد، لكنه توقف تقريباً عن التدهور، مشيراً إلى تحسن الاستهلاك الخاص تماشياً مع إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد.

وكانت الحكومة اليابانية، أعلنت انخفاض إنفاق المستهلكين "​​بسرعة" مايو الماضي، حيث امتنع الكثير من الناس عن الخروج بموجب طلب الحكومة لهم بالبقاء في المنزل.

وأشارت حكومة اليابان، إلى أن اقتصاد البلاد يتعافى بشكل معتدل منذ يناير 2018 لكنها تراجعت عن وجهة نظرها في مارس الماضي مع بدء انتشار الوباء.

ورفعت اليابان بالكامل في 25 مايو الماضي، حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها في جميع أنحاء البلاد لأول مرة في عدة مقاطعات مكتظة بالسكان في أوائل أبريل الماضي، داعية إلى فرض قيود طوعية على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.

واعتبارا من اليوم، رفعت اليابان قيود السفر الداخلي للمساعدة في إنعاش الاقتصاد، ورغم انتعاش الاستهلاك ببطء وما ينتظر الشركات من طريق طويل نحو الانتعاش الكامل، حافظت الحكومة على وجهة نظر حذرة بشأن الإنفاق الرأسمالي للشركات والصادرات والإنتاج والتوظيف، من بين أمور أخرى.

وقال مسؤول حكومي للصحفيين إن "الوضع الاقتصادي الحالي بعيد كل البعد عما يمكننا وصفه باستخدام كلمة "التعافي" إذ لا يزال الاقتصاد يسلك اتجاهاً تنازلياً، لكننا لم نعد نرى حالة من المتوقع أن يستمر فيها الاقتصاد في التدهور".

وأوضح التقرير الاقتصادي، أنه في حين يمكن توقع بعض التحسن على المدى القصير بالنظر إلى إجراءات التحفيز الحكومية وإعادة فتح الاقتصاد، إلا أنه يجب الانتباه إلى "اتجاه العدوى المحلية والخارجية" وتقلبات السوق المالية العالمية.