مركز شباب سابقا.. تامر ورفاقه يجهزون منطقة عزل كاملة: "هنحمي أسرهم"

تعزيز فكرة العزل المنزلي بين سكان المنطقة التي يعيشون بها، هو الهدف الذي سعى له أبناء محافظة البحيرة، والخوف من أن يتسبب أحد المصابين بفيروس كورونا في نقل العدوى، إلى أفراد أسرته، أبرز ما يدور في ذهنهم، فعملوا على إنشاء "منطقة للعزل"، يتوافر بها كل الاحتياجات المطلوبة للمصابين بفيروس كورونا، خلال فترة تعافيهم.

أسباب عديدة دفعت طبيب الأسنان الثلاثيني تامر محمد أبوالحارث، لاقتراح فكرة إنشاء منطقة خاصة لعزل مصابي فيروس كورونا، في مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، فسكان المنطقة يعيشون عدة أسر في المنزل الواحد، وبعضهم على غير دراية، بالإجراءات الوقائية المطلوبة.

بعدما اقترح "أبو الحارث"، فكرة إنشاء منطقة لعزل الشباب المصابين بفيروس كورونا، بديلا للعزل المنزلي، على أصدقائه تحمسوا كثيرا للفكرة، لأنها تساعد في الحد من انتشار الإصابات بين الأسرة الواحدة، "توجهنا لمكتب المهندس هشام عابدين رئيس مجلس مدينة الرحمانية، وتحرك سريعا، وصباح اليوم التالي، حصلنا على الموافقة بإنشائه في مركز الشباب"، حسب حديثه لـ"الوطن".

لجأ الطبيب الثلاثيني، لعدد من أصدقائه ممن يعملون في الطب الوقائي للحصول على المواصفات المثالية لإنشاء العزل، "تعاونوا معنا، ومن أبرز نصائحهم أن تكون الأرضيات من الفوم، والفواصل من الجلد، حتى تسهل عملية التعقيم والتطهير"، كذلك كيفية التقسيم المناسبة لكل غرفة عزل، والاحتياجات المطلوبة داخل كل جناح.

بلغ عدد الأسرة داخل مقر العزل بقرية الرحمانية، ما يقرب من 47 سريرا، وتجرى الآن عملية توسعة في نطاق مركز الشباب أيضا، "كل غرفة بها سرير وطاولة، ومصدر للكهرباء حتى تتوافر وسيلة تواصل للمقيم مع أسرته في الخارج ليطمئنهم عليه، وبعض الأدوات الشخصية مثل فرشاة الأسنان والمعجون وسجادة للصلاة".

ومن شروط الانضمام للعزل، أن تتأكد إصابة الشخص بفيروس كورونا بواسطة المستشفى، وأن تكون حالته الصحية مستقرة، بمعنى أنه يخضع للعزل المنزلي، وعمره أقل من 50 عاما، لأنه أكبر من ذلك يحتاج رعاية ومسؤلية خاصة، حسب أبو الحارث.

مساعدات عديدة قدمها كل سكان مركز الرحمانية، في سبيل التعاون لإنشاء منطقة العزل، فمنهم من تطوع بالأسرة التي تتواجد في منزله، وآخرون تبرعوا بمفارش الأسرة، "وفي من تبرع بالمساهمة في أعمال التشيد، ومن كثرة التبرعات تجاوزت عدد الأسرة التي تم التبرع بها أعداد الأجنة في المستشفى"، حسب "أبو الحارث".

جهتان اعتمد عليها الطبيب الثلاثيني وأصدقائه في توفير الغذاء للمقمين في منطقة العزل، فتطوع أحد سكان المركز بالتعاون مع أحد الأحزاب بتوفير وجبات الأفطار والعشاء يوميا للمقيمين، وفي الغداء تولت مسؤليته أحد الجمعيات الخيرية، "وكان هدفنا أن الأكل يكون من مصادر موثوق فيها لمنع أي ضرر عن المقيمين في العزل".

رغم أن عدد الأسرة داخل "منطقة العزل"، لم يمتلء عن آخره، إلا أن هناك عمليات توسع تتم داخل نطاق مركز الشباب لزيادة أعداد الأجنجة احتياطيا في حال حدوث أي زيادة غير متوقعة، "نتمى أن تنتهي تلك الأزمة قريبا دون مزيد من الإصابات في المركز أو مصر بأكملها".