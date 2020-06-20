استشاري: العامل النفسي الأهم في التغلب على كورونا

قال الدكتور إبراهيم مجدي حسين، استشاري الطب النفسي، إن العامل النفسي، أهم العوامل التي من شأنها مساعدة مرضى فيروس كورونا، في رحلتهم للتعافي، وكذا عدم إصابة الأشخاص الأصحاء بالفيروس من الأساس.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مانشيت"، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هشام، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحالة النفسية السيئة من شأنها تقليل المناعة لدى الأشخاص، لما يفرزه الجسد من هرمونات، تزيد إثرها مادة الكورتيزون المؤثرة على كرات الدم البيضاء، وهي خط الدفاع الأول للجسم.

وأوضح أن أخطر المشاعر التي قد يشعر بها الشخص، وتساعد على إصابته بالأمراض هو القلق والتوتر والأزمات القلبية والضغط والسكر.

وأكد أن هناك اعتقاد خاطئ، من قبل البعض يشير إلى أن مصاب بفيروس كورونا يتوفى، ولكن الحقيقة هي أن الأكثر تضررا بالفيروس، الأشخاص كبار السن ومرضى، الذين يعانون من الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن بعض الدراسات أثبتت مؤخرا بأن مشاركة المرضى، ومنهم مرضى السرطان بالأنشطة المختلفة، أدت إلى تحسن حالتهم المزاجية، ومن التسريع في الاستجابة للعلاج الكيماوي.