روحاني يدعو لضرورة الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد مع كورونا

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، لضرورة الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد مع وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال روحاني، في اجتماع للمركز الوطني لمكافحة الوباء، إنه" لا يوجد وقت محدد لنهاية فيروس كورونا"، مشددا على ضرورة الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد مع كورونا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

وأضاف روحاني، "لقد مرت أكثر من أربعة أشهر والمواطنون في صراع مع فيروس كورونا، لقد مر 123 يوما منذ بداية ظهور الفيروس، وطوال هذه المدة كان المواطنون والسلطات الصحية وجميع المسؤولين في مواجهة ناجحة ضد انتشار الفيروس".