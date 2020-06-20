السكة الحديد والمترو جاهزان للثانوية العامة: قطارات إضافية وتقليل التقاطر

انتهت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، من كافة الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، من حيث الدفع بقطارات إضافية، وتقليل زمن التقاطر بالمحطات، إضافة إلى تأكيد ضرورة التزام جميع الركاب بما فيهم الطلاب بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وذلك لتقديم جميع الخدمات للطلاب ووصولهم إلى اللجان في أسرع وقت.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى تسير بشكل طبيعي ومنتظم، مشيراً إلى أن القطارات العاملة على خطوط الصعيد والوجه البحري تخضع لصيانات دورية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، موضحاً أن الهيئة ستعمل على الدفع بقطارات إضافية تزامنا مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، صباح غد الأحد الموافق 21 يونيو الجاري.

وأضاف "رسلان"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الهيئة ستعمل على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لوصول الطلاب الذين يستقلون القطارات إلى لجانهم الامتحانية في أسرع وقت، لافتاً إلى أن كافة التذاكر متواجدة بوفرة في منافذ بيع التذاكر بالمحطات، ولا توجد أي أزمات، منوها بضرورة التزام جميع الركاب والطلاب بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأشار رئيس السكة الحديد، إلى أن الهيئة مستمرة في تطبيق قرار تغريم الركاب الذين يدخلون المحطات ويستقلون القطارات بدون ارتداء كمامات للوقاية من كورونا، مشدداً على توافر كمامات بشبابيك حجز التذاكر للبيع للجمهور الراغب بسعر 3 جنيهات للكمامة، مؤكداً أن غرامة دخول المحطات أو استقلال القطارات بدون ارتداء الكمامات 4 آلاف جنيه.

ومن جانبه، تابع المهندس على الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إجراءات تشغيل المترو، والاستعدادات الخاصة باستقبال امتحانات الثانوية العامة، من حيث تجهيز القطارات الإضافية وتقليل زمن التقاطر بالمحطات، حتى يتثني للطلاب الوصول للجان في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى العمل على نشر فرق الصيانة والطوارئ على أرصفة المحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة للعمل على إصلاحها فوراً.

وشدد "الفضالي" في تصريحات لـ"الوطن"، على الاستعداد الكامل لشركة المترو لنقل المواطنين، والطلاب على الخطوط الثلاثة، ومتابعة عمليات فحص وسائل التهوية والاستعدادات الطبية بالمترو، بالإضافة إلى مواصلة ارتداء الكمامات الطبية للعاملين المتعاملين مع الجمهور، وإلزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من كورونا.

وأكد رئيس مترو الأنفاق، أن كافة العاملين بالمترو في حالة طوارئ من الآن، لضمان خدمة جيدة للطلاب أثناء أداء امتحاناتهم، مشيراً إلى أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.